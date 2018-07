Patric treina pela esquerda, marca golaço e deve ser titular do Atlético-MG O técnico Levir Culpi indicou nesta sexta-feira qual será a escalação do Atlético-MG para a partida diante do Villa Nova, neste domingo, no Independência. No penúltimo treino antes do duelo pelo Campeonato Mineiro, o treinador optou pela improvisação de Patric na lateral esquerda e deve confirmá-lo como titular.