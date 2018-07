Patrice Evra renova contrato com Manchester United até 2014

O lateral-esquerdo Patrice Evra assinou nesta segunda-feira a renovação do seu contrato com o Manchester United até o final da temporada 2013/2014. O francês, de 29 anos, já disputou 226 partidas desde a sua chegada ao clube em janeiro de 2006, ganhando três títulos do Campeonato Inglês e um da Liga dos Campeões da Europa neste período.

"Patrice é sem dúvida um dos melhores laterais-esquerdos do mundo", disse o técnico Alex Ferguson nesta segunda-feira. "Ele se tornou um personagem-chave no vestiário e é ótimo que ele tenha se comprometido com o clube. Sua experiência e habilidade serão cada vez mais importante para nós".

O jogador francês disse que decidiu permanecer em Old Trafford para ganhar mais títulos. "Os torcedores, o técnico, os dirigentes, todos trabalham duro para fazer desse o melhor clube do mundo", disse Evra, ao site do Manchester United. "Eu ganhei muito nos últimos cinco anos, mas quero ganhar mais".