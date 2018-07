Patricia Amorim aposta em permanência de Léo Moura e Willians no Flamengo

A presidente do Flamengo, Patricia Amorim, revelou nesta terça-feira que acredita na permanência do lateral-direito Leonardo Moura e do volante Willians para a próxima temporada. Em meio a boatos de que poderiam ser negociados, o próprio Willians já admitiu que pode deixar o clube carioca.

Apesar das especulações, Patricia garantiu que são pequenas as chances dos dois atletas deixarem o Flamengo. "Quem tem contrato com o Flamengo, tem contrato. O Léo tem mais um ano conosco, o Willians também tem vínculo com o clube, até 2013", explicou a dirigente.

"Os outros clubes podem até desejá-los, até porque são jogadores de grande nível, mas só acredito que eles saiam em uma situação extraordinária. Sinceramente, não consigo vê-los longe do Flamengo", apostou Patricia.

Sobre a contratação de reforços para a próxima temporada, a presidente do Flamengo preferiu não citar nomes. "Estamos conversando sobre reforços, o trabalho está acontecendo, mas não posso adiantar nada ainda", despistou.

Seu grande foco no momento, no entanto, é a valorização dos jogadores da base. "A prioridade é a renovação com jogadores mais jovens. Eles são o patrimônio do clube. Precisamos pensar no futuro e em nossos jogadores como são os casos do Negueba, Diego Maurício. O Flamengo sempre investiu na base e tem que continuar assim", finalizou Patricia.