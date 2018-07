Patrícia Amorim defende Ronaldinho de críticas

Ao contrário dos demais atletas, Ronaldinho se negou a usar uma camisa promocional antes do jogo em comemoração aos 30 anos do título do Mundial, em 1981. "Fui ao vestiário tranquilamente e deixei os jogadores à vontade para usar ou não a camisa", disse Patrícia Amorim. "O Ronaldinho nesse ponto é diferente, tem uma outra visão", afirmou.

A presidente negou uma possível saída do meia, com salários atrasados há três meses, na parte do pagamento que cabe à Traffic. "Trouxemos o Ronaldinho e queremos que ele permaneça aqui. Ele tem contrato (até o fim de 2014)", afirmou. O clube rubro-negro está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, com 56 pontos.