Patrícia Amorim desmente negociação com Diego Forlán

"A única viagem que eu tenho marcada é no dia 21, para Macaé, para assistir ao jogo contra o Avaí. Quisera eu ter dinheiro para trazer o Forlán. Não existe negociação. Se ele for a Macaé até poderíamos conversar", disse a presidente, que admitiu apenas ter dito que tinha interesse no jogador.

"Fui perguntada sobre o Forlán. O Flamengo sempre terá interesse em grandes jogadores, mas não é o caso de existir negociação. Não é válido criar esta expectativa nos torcedores", comentou.

Prioridade do clube é a contratação de Juan, do Roma, e de um atacante, que seria Vágner Love. Mas a negociação com este último só vai ser reaberta em julho, antes da janela de transferência do mercado internacional. Por enquanto, não há novidades no fronte dos reforços. "Gostaria de ter novidades, mas ainda não tem nada".

O Flamengo estreia no Brasileiro no sábado, dia 21, contra o Avaí, na cidade de Macaé, no Norte Fluminense.