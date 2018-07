Patrícia Amorim reitera permanência de Joel Santana

"Está tudo bem no Flamengo. Joel é nosso treinador", disse Patrícia, na sede da CBF para participar da votação que elegeu o presidente da federação paulista, Marco Polo Del Nero, vice-presidente da região Centro-Sul da entidade que comanda o futebol nacional.

"O clima é bom no clube. Temos um jogo importante domingo, e Joel é nosso treinador. Tem um cara no futebol que é o Zinho (diretor). Deleguei as funções do futebol para o Zinho e o Coutinho (Paulo César, vice de futebol). Sou muito confiante no trabalho do Zinho, vem fazendo um trabalho interessante", afirmou Patrícia.

Com Joel Santana no banco, o Flamengo enfrentará o Atlético-GO, domingo, no Engenhão, pela sétima rodada do Brasileirão.