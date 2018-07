Patricia Amorim revela preocupação com estrutura do Flamengo

Não é só o desempenho em campo que tem preocupado a presidente do Flamengo, Patricia Amorim. Ciente de que o clube ainda tem alguns problemas estruturais, a dirigente afirmou que o clube precisa também melhorar em seu patrimônio físico.

"Não me preocupo apenas com o patrimônio físico de jogadores do Flamengo, tenho me preocupado com o patrimônio físico do clube", disse Patricia, lamentado que o clube ainda não tenha estádio ou centro de treinamento. "O futebol carioca ainda não tem a mesma estrutura do paulista e sabemos disso".

Apesar de reconhecer as dificuldades, a dirigente apostou que o Flamengo tem boas condições de voltar a ser um time vencedor no próximo ano. "Estou nos treinos, nos jogos, e sempre à disposição de domingo a domingo. O futebol precisa reencontrar o caminho das vitórias, e esse é o principal objetivo para 2011", projetou.