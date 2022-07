Patrick agradece torcida do São Paulo e fala em levantar a cabeça após empate: 'Temos um objetivo'

Mesmo com alguns titulares poupados, o São Paulo conseguiu fazer um bom jogo diante do Fluminense, neste domingo, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado de empate por 2 a 2, porém, não deixou os atletas muito satisfeitos. Apesar dos riscos, a opção de Rogério Ceni se justifica pela intensa sequência de jogos na temporada, principalmente após superar cobranças de pênalti no meio de semana pela Copa do Brasil.

O meia Patrick foi um dos destaques do empate com o Fluminense, tendo anotado o segundo gol são-paulino no duelo. O jogador tratou de apoiar os companheiros de equipe, que se dedicaram para segurar a equipe das Laranjeiras e, por pouco, não conseguiram sair com os três pontos.

"A gente está trabalhando e se dedicando para aguentar o máximo fisicamente para essa temporada, que é muito difícil, com muitos jogos em grande sequência. Tivemos um jogo muito intenso no meio de semana (diante do Palmeiras), hoje enfrentamos o Fluminense, que é um time que te obriga a usar o físico, a correr para recuperar a bola e tem qualidade para jogar", afirmou Patrick na saída de campo.

O Morumbi recebeu neste domingo 47.141 torcedores. Na chegada da equipe ao estádio, milhares demonstraram seu apoio. Antes de a bola rolar, os nomes dos jogadores decisivos na classificação sobre o Palmeiras na Copa do Brasil tiveram seus nomes ovacionados, casos dos atacantes Luciano, Calleri e do goleiro Jandrei. Patrick agradeceu a presença da torcida, mas lamentou o empate em casa.

"Os torcedores vieram para nos saudar pelo jogo de quinta-feira, quando não podiam estar presente e para nos dar força. Saímos atrás hoje, revertemos o placar, só que infelizmente em um lance de bola parada tomamos o gol de empate. Sofremos um pouco com a posse de bola deles, talvez isso tenha dificultado um pouco a partida. Agora, é levantar a cabeça, lamentar pelo empate, mas continuar trabalhando porque o Campeonato Brasileiro é longo e nós temos um objetivo dentro dele", explicou o meia.

O São Paulo agora concentra suas energias para o próximo desafio no Brasileirão. Na quarta-feira, o time tricolor vai a Porto Alegre para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio. A bola rola a partir das 20h30.