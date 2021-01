Patrick destaca união e garante Inter focado 'em busca do objetivo'

O Internacional encostou de vez no São Paulo ao derrotar o Fortaleza por 4 a 2, neste domingo, no estádio Beira-Rio, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um ponto a menos do que o líder, o meia Patrick destacou a união do elenco sob o comando do técnico Abel Braga.

"Quando um faz, o gol é de todo mundo, o valor é de todo mundo. Consegui fazer uma boa jogada em um momento importante da partida. Fico feliz pelo lance e por ter ajudado na vitória do Internacional", falou o jogador.

Apesar da vitória, o meia mostrou preocupação com o próximo compromisso do Internacional. O time gaúcho terá pela frente o São Paulo na quarta-feira, às 21h30, no estádio do Morumbi, pela 31.ª rodada. O duelo será pela liderança do Brasileirão.

"Temos que seguir com a mente forte, a cabeça erguida em busca do objetivo. Sofremos o empate e tínhamos que buscar a vitória. Agora é descansar para mais um jogo muito importante", completou.

Com Abel, o Inter engatou a sexta vitória seguida na competição e virou sério concorrente do São Paulo pelo título. O time gaúcho soma agora 56 pontos.