Patrick exalta melhor fase da carreira e admite 'sensação boa' com Inter na ponta

O elenco do Internacional se reapresentou nesta quinta-feira com clima bastante leve, após a vitória de quarta sobre o Flamengo, por 2 a 1, que deu ao time a liderança deste Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Por mais que os jogadores tenham minimizado a importância de estar na ponta neste momento, o meio-campista Patrick admitiu uma "sensação boa" ao ultrapassar o São Paulo.

"Acordar sabendo que a gente é líder pelo menos até a próxima rodada dá uma sensação muito boa. Todo mundo que está no campeonato almeja esse momento. Foi difícil chegar até aqui. Agora, fica ainda mais difícil manter", declarou em entrevista coletiva nesta quinta, no início da preparação colorada para o clássico de domingo com o Grêmio, no Beira-Rio.

Patrick é um dos maiores destaques do Inter nesta campanha. Com força na marcação e muita chegada ao ataque, ele vem compondo um ótimo meio de campo ao lado de Rodrigo Dourado e Edenilson, que a torcida colorada apelidou de "tripé". E o próprio jogador admitiu a importância desta formação para o rendimento da equipe.

"Essa formação que o professor Odair encontrou é muito boa porque usa bem as características dos jogadores. Não só o tripé, mas também o trio ofensivo, é tudo muito mecânico. Se a gente parar de correr, a gente enfraquece. Não digo que o mérito é só do tripé, mas de todo o grupo, a defesa e o ataque", considerou.

O jogador ainda exaltou o papel deste "tripé" em seu próprio desempenho, que, segundo ele, é o melhor de sua carreira. "É o melhor momento da minha carreira, devido às características. O tripé me ajuda a chegar no ataque quando temos a bola, e quando não temos, fico como mais um marcador. Isso faz a força e me ajuda."