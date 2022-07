Patrick festeja assistências e elogia postura do São Paulo: 'Objetivo é o título'

Patrick não marcou na goleada do São Paulo sobre a Universidad Católica, no Morumbi, por 4 a 1, que levou o time para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Mas saiu de campo satisfeito com bela atuação e as duas assistências para Luciano e Moreira marcarem. Feliz com mais uma boa apresentação individual e também coletiva, elogiou a postura da equipe e não escondeu que a meta é a taça.

Na próxima fase da Copa Sul-Americana o São Paulo fará um confronto doméstico, diante do até agora imbatível Ceará. Serão dois jogos em agosto contra um rival com 100% de aproveitamento na competição - ganhou os oito jogos. Patrick deixa o duelo de lado e foca no Brasileirão antes.

"Fizemos bons jogos (contra a Católica), nosso objetivo era classificar e conseguimos com duas boas atuações. Agora é descansar e virar a chave que no final de semana tem outra competição. E depois é pensar nas quartas de final", afirmou Patrick, já focando na dura visita ao Atlético-MG, na qual Rogério Ceni terá muitos problemas na escalação.

Os duelos com os cearenses serão somente depois de alguns embates no Brasileirão e a volta das oitavas da Copa do Brasil diante do Palmeiras, na próxima semana e na qual o São Paulo defenderá o 1 a 0 do Morumbi, gol de Patrick.

Sobre como o São Paulo deve encarar essa fase de decisões, Patrick pede para que o foco seja partida por partida e sem pular etapas. "Cada fase é uma fase, mas o espírito tem que ser o mesmo. Essas oitavas encaramos como final, a próxima fase também. É vencer e seguir, pois nosso objetivo é disputar o título. Acho que o São Paulo é uma equipe forte, temos de continuar trabalhando e a cada fase elevar o nosso nível."

Na batalha do Mineirão, domingo, às 18 horas, o São Paulo contará com os retornos de Igor Vinícius e Calleri, suspensos na Copa Sul-Americana. Em contrapartida, Ceni não terá Léo, Diego, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor (também cumpriu suspensão diante da Católica) e Luciano.