Patrick festeja primeiro gol pelo São Paulo e vaga nas oitavas da Sul-Americana

Autor do terceiro gol na vitória sobre o Jorge Wilstermann, o meio-campista Patrick festejou ter balançado as redes pela primeira pelo São Paulo, nesta quinta-feira, no Morumbi, em duelo válido pela quinta rodada pelo Grupo D da Copa Sul-Americana.

"Finalmente saiu o gol. Depois de quatro assistências, consegui ajudar com o gol. Ficamos ansiosos, pois o começo não foi como esperava, já que tive a lesão e a covid-19. Estou tentando ajudar", disse o atleta, em entrevista ainda no gramado do Morumbi.

A classificação antecipada para as oitavas de final da Sul-Americana também foi motivo de alegria para o jogador canhoto. "Conseguimos concluir o primeiro objetivo, agora temos outras competições para passar também, para disputar. É se preparar bem para a gente avançar também nas outras competições."

O São Paulo alcançou os 13 pontos, após quatro vitórias e um empate. O time volta a jogar no domingo, às 16 horas, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.