Patrick lamenta tropeço do Inter, mas avisa: 'Não tem nada perdido'

O Internacional viu o Palmeiras abrir cinco pontos na liderança do Campeonato Brasileiro ao ficar no empate por 2 a 2 diante do Santos na noite desta segunda-feira, no Estádio Beira-Rio, no encerramento da 30ª rodada. O meia Patrick lamentou o tropeço, mas deixou claro que o título ainda é o principal objetivo da equipe.

"Merecíamos a vitória por tudo que fizemos. Sofremos o gol por um lance de desatenção, mas Brasileirão é isso. Fizemos uma boa partida, mas não conseguimos o resultado positivo. Vamos levantar a cabeça, porque não tem nada perdido ainda", afirmou o jogador.

O Inter esteve duas vezes na frente do marcador nesta segunda-feira, mas acabou sofrendo o empate do Santos, que também vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. O resultado acabou deixando o time gaúcho na terceira posição, com 57 pontos, a cinco do líder Palmeiras, e a um do Flamengo, o novo segundo colocado da tabela.

O Internacional junta os cacos para reencontrar a vitória diante do Vasco, partida que acontecerá na próxima sexta-feira, às 21h30, no Estádio São Januário, pela 31ª rodada. O time gaúcho pode se favorecer, já que Flamengo e Palmeiras se enfrentam no sábado, no Maracanã.