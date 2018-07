Patrick pede paciência ao Inter por vitória e manutenção da invencibilidade

De volta ao time titular do Internacional após cumprir suspensão na última rodada, o meia Patrick pede que o time colorado tenha paciência para vencer o Ceará nesta segunda-feira, às 20 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, no fechamento da 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Paraná vence América-MG em casa e respira na briga contra o rebaixamento

+ Moisés contesta cartão por comemoração com câmera: 'Está ficando chato'

+ Pedro brilha, Fluminense bate o Sport e encerra jejum de vitórias no Brasileirão

"A gente tem que jogar com paciência, tocar bem a bola para aparecerem as oportunidades. Temos que continuar criando, o que vem sendo feito jogo a jogo, e impor o nosso ritmo na partida", disse o meia em entrevista coletiva neste domingo.

O Inter fez na tarde deste domingo o último treinamento antes do duelo. Ao contrário dos últimos treinos, a atividade que encerrou a preparação foi fechada para a imprensa. Assim, o técnico Odair Hellmann não indicou, por exemplo, quem será o substituto de Lucca, suspenso, e nem se Leandro Damião terá condições de jogo.

Damião treinou no sábado e, caso não sinta as dores no pescoço que o tiraram da última partida, será liberado pelo departamento médico e deve entrar na vaga de Lucca, o que faria Pottker voltar a jogar pelo lado. Na defesa, Danilo Silva segue no time titular no lugar de Rodrigo Moledo, machucado.

O zagueiro Emerson Santos, emprestado pelo Palmeiras, já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e assim poderá fazer sua estreia pelo novo clube. Ele deve começar a partida entre os suplentes.

A equipe colorada defende uma invencibilidade de nove jogos no torneio nacional e é o quinto colocado na tabela, com 23 pontos, à frente do arquirrival Grêmio por ter melhor saldo de gols.