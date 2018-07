Patrick Vieira comemora 'chance da vida' no Palmeiras Titular nos últimos dois jogos, o meia Patrick Vieira já parece ter conquistado o técnico Gilson Kleina, que sempre que fala do jogador, é só elogios. No time principal desde o ano passado, só agora o meia consegue ter espaço e comemora as boas atuações com a camisa alviverde.