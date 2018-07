Patrick Vieira diz que Palmeiras deve 'pensar grande', apesar da Série B

SÃO PAULO - Patrick Vieira foi um dos poucos jogadores do Palmeiras que tiveram bons momentos no Campeonato Brasileiro de 2012. O jovem meia, de 20 anos, ganhou espaço quando a equipe já estava em situação desesperadora e, mesmo com a pouca idade, se destacou. Com essa mesma personalidade, o jogador prometeu fazer de tudo para tirar o time da Série B em 2013, mas lembrou que antes haverá a disputa da Libertadores e do Campeonato Paulista, e pediu que o clube "pense grande".

"Vamos fazer de tudo para que seja o nosso ano. Essa nova safra de garotos está crescendo, evoluindo, e queremos colocar o Palmeiras no devido lugar que ele merece. Antes da Série B, teremos a Libertadores. Nosso pensamento precisa ser grande, precisamos pensar em títulos", declarou.

Mesmo com o bom desempenho, no entanto, o jogador admitiu que também se sente responsável pelo rebaixamento. "Todos que conviveram com isso se sentem responsáveis, sim. Eu sei que fui bem e atuei poucos jogos, mas estava no elenco e convivi com todo esse sofrimento. Com certeza, trocaria o meu ano pela permanência do Palmeiras na série A."

A Série B de 2013 será apenas mais um desafio na vida do meia, que teve uma infância difícil no Rio. "Minha vida foi sempre movida por desafios. Perdi meu pai com um mês de idade, por conta de traficantes. Meu primo também foi assassinado por causa de traficantes. As pessoas mais próximas a mim falavam que eu iria seguir o mesmo caminho, que eu estava saindo de casa para roubar. Tinha o sonho de dar uma vida melhor para a minha família, mas tinha medo de sair de casa para não dar desgosto para minha mãe", lembrou.