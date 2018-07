Patrick Vieira dribla o destino e ganha o direito de sonhar alto

SÃO PAULO - "Meus amigos sempre me falavam que estavam saindo para roubar. Eu preferia ficar em casa, pois não queria ser mais um desgosto para a minha mãe." A confissão do meia Patrick Vieira mostra que por trás da personalidade demonstrada em campo há um garoto tímido e sofrido pelos percalços de uma infância triste, que exigiu dele uma vontade de vencer na vida bem maior do que o desafio de livrar o Palmeiras da queda para a Série B.

Criado pela mãe (Simone), padrasto (Carlos) e pelos avós (Irineu e Gelcileia) na Vila Kennedy, pertencente ao bairro de Bangu, no Rio, Patrick Vieira tinha tudo para seguir o caminho do pai, primo e amigos, assassinados por causa do tráfico de drogas.

"Perdi meu pai com um mês de idade, por acerto de conta dos traficantes, e meu primo foi assassinado este ano, por causa disso também", contou o jogador de 20 anos, em entrevista de 45 minutos dada ao lado do alojamento do clube, onde mora com outros dez garotos. "Meu sonho é conseguir dar uma vida melhor para a minha mãe e ter dinheiro para alugar um apartamento e ir morar com meu irmão."

Para chegar ao Palmeiras, Patrick sofreu muito. Após a morte do pai, a mãe casou-se novamente. Quando ele tinha 12 anos. também perdeu o padrasto, atropelado ao tentar atravessar a rua, alcoolizado. "Imagine uma mulher ter de cuidar sozinha de quatro filhos. Eu era moleque e tenho outros três irmãos: Petterson, com 14 na época, Gelcileia, 9, e Karla, 7. Fui vender cobre, alumínio, esas coisas que a gente pega na rua, e tentar fazer um dinheiro para ajudar em casa."

No meio de tudo isso, as más companhias tentavam influenciá-lo. Teve de escapar disso também. "Sempre via meus amigos falando que estavam indo para a pista para roubar, mas meus avós e minha mãe sempre me davam conselho e me levavam para a igreja. Eu tinha medo, porque não queria ser mais um desgosto para a minha mãe. Ficava pensando como ela ficaria se soubesse que eu estava preso", admite o garoto, visivelmente emocionado ao falar de sua história.

Em 2005, com 13 anos, um roupeiro viu Patrick jogar em um campo de rua e o levou para fazer testes no Botafogo, mas as dificuldades continuaram para ele. "Várias vezes eu ia treinar com fome e não tinha dinheiro para pegar a lotação que me levava para o treino."

No time carioca, ele teve poucas oportunidades e recebia R$ 500 de seus empresários para não desistir do sonho. Cansado, decidiu deixar o clube carioca em 2008 e foi para o Palmeiras, graças a Jorginho, técnico que atualmente está no Bahia. Os empresários de Patrick mostraram seu DVD para o treinador, que era coordenador das categorias de base do Palmeiras na época, e Jorginho gostou do que viu.

Cheguei com um contrato de seis meses, recebendo R$ 800 de salário", lembra. Já no Palmeiras, o problema passou a ser a saudade da família, afinal, poucas vezes havia saído do Rio, e sempre por poucos dias. "Eu era o xodó da vovó e no dia que eu saí de casa foi a maior tristeza. Parecia que havia morrido alguém."

Na primeira semana de Palmeiras, Patrick só chorava e ligava a cobrar para a família. Triste, decidiu que ficaria os seis meses no clube e voltaria para o Rio. Mas o tempo foi passando e a vontade de vencer na vida e dar orgulho para a família foi maior. "Tive ajuda de muita gente boa no Palmeiras. A tia Elaine (funcionária do clube) e alguns colegas de time entendiam minha situação e me davam muito apoio."

Em fevereiro de 2011, após a disputa da Copa São Paulo, foi chamado pelo então técnico Luiz Felipe Scolari para integrar o time principal. Mas no fim do ano, durante uma partida do time sub-20, sofreu uma lesão no ombro esquerdo e ficou quatro meses parado. Quando voltou, foi para o time B. "Pensei: 'já era!'. Minha cabeça virou um trevo, porque eu saí do time principal porque me machuquei e não por deficiência técnica."

Meses depois, conseguiu voltar para o time principal, mas cansou de ser relacionado para os jogos e cortado no hotel. "Vários jogadores, entre eles João Vitor, Betinho e Patrik, até ficavam tirando sarro da minha cara, falando que eu merecia um título por ser o mais cortado do time."

O meia tem a convicção que Felipão não queria dar oportunidade para os garotos da base. Segundo ele, vários jogadores iam falar com ele para saber por que não tinham uma chance, e o técnico não sabia o que responder.

"Claramente ele não gostava de colocar os garotos. Lembro que teve um tempo que só tinha eu de meia para alguns jogos, aí pensei que seria a minha chance, mas do nada chegou o Pedro Carmona e eu vi que com ele seria difícil jogar", lembra Patrick, que fez apenas uma partida com Felipão, num jogo em que os titulares foram poupados.

A sorte de Patrick é que este jogo foi justamente contra a Ponte Preta, ex-time de Gilson Kleina. Na partida, o meia foi um dos destaques e encantou o treinador. "Assim que ele chegou, disse que iria contar comigo. Fiquei feliz em ser reconhecido."

Desde então, tudo mudou para o garoto flamenguista, fã de Ronaldinho Gaúcho. "Ele tem uma história de vida sofrida e é muito ligado ao irmão (Assis), como eu", diz Patrick sobre o craque do Atlético-MG.

No próximo dia 18, Patrick Vieira vai jogar contra Vagner Love, que foi criado na mesma região que ele. "Pretendo trocar de camisa com ele no final do jogo contra o Flamengo. Minha família estará no estádio e já prometi a camisa para minha mãe."

Outro ídolo é Marcos Assunção, que o 'apadrinha' no Palmeiras. "Falei para ele que o tenho como um ídolo. Ele ficou emocionado." Animado com a nova fase na carreira, Patrick faz planos. Espera um reajuste no salário - recebe cerca de R$ 10 mil -, mas principalmente salvar do rebaixamento o clube que deu novo rumo à sua vida.