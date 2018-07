Patrick Vieira espera ansioso por volta ao Palmeiras

SÃO PAULO - Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Patrick Vieira foi emprestado em agosto ao Yokohama FC, da segunda divisão japonesa. De acordo com a diretoria palmeirense, ele passou cinco meses no Japão para ganhar experiência e vai voltar ao elenco do técnico Gilson Kleina a partir de janeiro. E o meia-atacante de 21 anos não esconde a ansiedade pelo retorno ao clube.

"Já estou imaginando como será o ano que vem. Será muito bom. Quero estar bem e participar de tudo, principalmente da reinauguração da Arena (Allianz Parque). Será muito marcante. Estou ansioso para ver o estádio lotado e tenho certeza de que será uma temporada vitoriosa", disse Patrick Vieira, em entrevista ao site oficial do Palmeiras.

Patrick Vieira chegou a ser titular palmeirense no começo do ano, mas sofreu uma grave contusão muscular e acabou perdendo espaço no elenco. Diante disso, foi emprestado para o clube japonês, onde ficou por cinco meses e não conseguiu o acesso à divisão de elite. Agora, sua cabeça está totalmente voltada para o Palmeiras - se reapresenta com o restante do elenco no dia 3 de janeiro.

"Foi muito bom ter passado cinco meses no Japão. Primeiro pela parte financeira, pois estou conseguindo finalizar a casa da minha mãe. E também porque aprendi a dar valor a muitos treinamentos, como a parte física e a marcação, coisas que eles prezam demais lá. Enfim, amadureci muito tanto como jogador quanto como pessoa", avaliou o jovem jogador.