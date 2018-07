Patrick Vieira muda de ideia e renovação com Palmeiras deve acontecer

SÃO PAULO - Depois de bater o pé e deixar claro que não aceitaria de jeito nenhum um contrato de produtividade, o meia Patrick Vieira refletiu e viu que pode ser uma boa permanecer no Palmeiras nos moldes do contrato exigido pela diretoria. Assim, tudo caminha para um final feliz e o jogador deve renovar contrato com o time alviverde.

O contrato atual de Patrick se encerra em dezembro desse ano e o novo acordo será válido até maio de 2018. A negociação estava paralisada há cerca de dois meses, quando clube e o empresário do atleta, Júlio Granja, tiveram a última conversa.

O que falta para que o acordo seja sacramentado é acertar o valor fixo de salário para o meia, que não pretende se envolver no assunto. "Deixo para que meu empresário decida as coisas", avisou. Enquanto isso, ele treina normalmente com o grupo palmeirense e aparece como um dos reservas que o técnico Gilson Kleina mais aproveita.

Patrick vieira também parece ter bastante prestígio com os torcedores. Na partida contra o Ituano, que causou a queda do time no Campeonato Paulista, quando o treinador colocou Vinícius no lugar de Alan Kardec, boa parte dos palmeirenses criticou a decisão, pois queria ver Patrick Vieira em campo.