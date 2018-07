Patrick Vieira volta atrás e renova com o Palmeiras por quatro anos

SÃO PAULO - Depois de rejeitar o contrato de produtividade oferecido pela diretoria, o meia Patrick Vieira voltou atrás e assinou novo contrato com o Palmeiras nesta quarta-feira. O garoto revelado nas categorias de base alviverdes renovou o seu vínculo com o clube por mais quatro anos, até 31 de maio de 2018.

O contrato antigo de Patrick se encerrava em dezembro desse ano e as negociações estavam paralisadas há cerca de dois meses, quando clube e o empresário do atleta, Júlio Granja, conversaram e deixaram claro a falta de um acordo. Por conta disso, ele não vinha sendo relacionado.

"Eu estava esperando havia bastante tempo. Espero voltar a jogar e fazer o que eu mais gosto. Agora é alegria e voltar a jogar. Estou em casa aqui, me sinto bem, afinal são muitos anos. Espero encaminhar um bom trabalho nestes próximos quatro anos", comemorou Patrick, falando ao site oficial do Palmeiras.

O jogador de 22 anos garantiu que não cogitava jogar em outro clube. "Espero dar continuidade neste ano, um ano tão importante para o clube por causa do centenário. Vinha treinando forte, mas, infelizmente, eu não estava jogando. Trabalharei firme para conseguir uma vaga no time e conquistar algo importante para o clube porque é uma temporada muito importante."

Novamente disponível para ser escalado, Patrick Vieira terá concorrência forte por uma vaga no meio campo. Além dele, o futuro treinador do Palmeiras poderá contar com Felipe Menezes, Valdivia, Mendieta, Mazinho, Bernardo e Bruno César, além de Diogo, que pode jogar improvisado.