Patrick volta aos treinos no São Paulo, mas não deve enfrentar a Inter de Limeira

A presença do meia Patrick foi a novidade do treino do São Paulo, nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. O atleta vem trabalhos na academia e também no gramado, mas não deverá reunir condições de atuar diante da Inter de Limeira, nesta quinta-feira, às 21h30, no Morumbi.

Luan e Luciano, há muito tempo fora da equipe do técnico Rogério Ceni, também participaram das atividades, mas fazem trabalhos de pré-temporada, para aprimoramento da parte física, juntamente com a equipe médica do clube.

Com duas vitórias consecutivas no Campeonato Paulista, Ceni tem mais tranquilidade para armar a equipe para o duelo com a Inter de Limeira. Um time provável pode formar com: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Miranda) e Reinaldo (Welington); Rodrigo Nestor (Gabriel), Gabriel Sara e Alisson; Rigoni, Calleri e Nikão.

Com sete pontos ganhos, o São Paulo divide a segunda colocação no Grupo B, juntamente com a Ferroviária, quatro atrás do líder São Bernardo.