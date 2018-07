Patrik, Cicinho e Heleno voltam a treinar no Palmeiras

Patrik, que se machucou na vitória sobre o Santos, no início do mês, fez um treino com bola em separado, enquanto Cicinho e Thiago Heleno fizeram trabalho de fortalecimento muscular e treinaram fisicamente. Se os três jogadores estiverem em condições de jogo, Felipão terá quase todo o elenco à disposição para a semifinal do Campeonato Paulista.

A exceção é o atacante Dinei. Recuperado de uma cirurgia no quadril, ele treinou com bola pela primeira vez nesta terça. Mas só deve estar em condições de jogo daqui a 30 dias. O atleta não entra em campo desde a derrota para o Corinthians, em fevereiro.

Outra novidade do treino foi o retorno do atacante Miguel, que foi reintegrado ao elenco após defender a seleção brasileira Sub-18 na conquista do Torneio do Mediterrâneo, em Barcelona. Ele foi o artilheiro da competição, com oito gols.