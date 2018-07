Patrik sofre lesão e desfalca Palmeiras por um mês

Patrik sofreu a lesão na quarta-feira, quando deixou o treino com dores na coxa esquerda. Nesta quinta, os médicos do clube constataram a gravidade do problema e determinaram o prazo de recuperação de um mês. Com isso, Felipão perde mais um titular para o jogo de sábado, contra o lanterna Prudente, pela 18ª rodada do Paulistão.

Além de Patrik, o Palmeiras não poderá contar no jogo de sábado com o lateral-direito Cicinho, o lateral-esquerdo Rivaldo e o atacante Kléber, todos suspensos. Em compensação, o meia chileno Valdivia já está recuperado de lesão muscular e treina normalmente com o restante do grupo, devendo voltar ao time diante do Prudente.

Valdivia poderia entrar na vaga de Patrik, mas Felipão é um pouco reticente com a possibilidade de escalar o meia chileno ao lado de Lincoln. Na lateral-direita, a tendência é que o volante Márcio Araújo jogue improvisado no setor, abrindo espaço para Chico no meio. E no ataque, Adriano ficará com a vaga de Kléber.

Na vaga de Rivaldo, Gabriel Silva joga no sábado e tem a chance de recuperar a condição de titular da lateral-esquerda do Palmeiras, perdida recentemente para o companheiro. "Tenho procurado me dedicar ao máximo e o meu principal objetivo é recuperar a posição com tranquilidade e paciência", afirmou o jogador de apenas 20 anos.