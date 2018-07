Patrik treina e pode reforçar o Palmeiras no domingo O meia Patrik foi a principal novidade do treino desta quinta-feira no Palmeiras. O jovem, que havia sido dispensado das atividades de terça e quarta, com uma conjuntivite, já está melhor, fez atividades físicas e de movimentação nesta tarde, acompanhado do auxiliar Marco Aurélio Schiavo, e deverá ser liberado para pegar o Cruzeiro, no domingo.