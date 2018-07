Patrik treina no Palmeiras e deve ser titular no domingo Recuperado de uma conjuntivite, o meia Patrik participou normalmente do treino coletivo desta sexta-feira e deve ser titular do Palmeiras no jogo de domingo, contra o Cruzeiro, em Sete Lagoas (MG), pela segunda rodada do Brasileirão. Assim, o volante Chico voltaria para a reserva.