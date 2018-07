Patriotas, da Colômbia, será o rival do Corinthians na 2ª fase da Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta quarta-feira em sua sede, em Assunção, no Paraguai, o sorteio dos confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana. Nele, os seis clubes brasileiros classificados - Corinthians, Flamengo, Chapecoense, Fluminense, Sport e Ponte Preta - conheceram os seus adversários e o caminho para a decisão, marcada para 13 de dezembro. O título garantirá uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2018.

Pelas regras da Conmebol, Corinthians, Chapecoense e Flamengo foram colocados no pote 1 e Fluminense, Ponte Preta e Sport no pote 2. Assim, poderia haver até três duelos brasileiros, mas isso não ocorreu e todos terão de viajar para fora do Brasil. O Corinthians, por exemplo, terá pela frente o Patriotas, da Colômbia, sendo que fará a partida de ida como visitante e decidirá no estádio Itaquerão, em São Paulo.

O Flamengo jogará contra um velho e indigesto oponente. Será o Palestino, do Chile, que nas oitavas de final da edição passada eliminou os cariocas com uma vitória no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). E o roteiro será o mesmo com o primeiro jogo em Santiago e o segundo, no Rio.

Quem também terá o direito de decidir a vaga nas oitavas de final em casa será a Chapecoense, atual campeã da competição continental. O adversário será o Defensa y Justicia, da Argentina, que na primeira fase eliminou outro clube brasileiro: o São Paulo, com um empate por 1 a 1 no estádio do Morumbi, na capital paulista.

O Fluminense terá um obstáculo em seu confronto nesta segunda fase: a altitude de mais de 2.800 metros de Quito, no Equador. O rival será a Universidad Católica, sendo que a decisão da vaga será na capital equatoriana.

Já o Sport terá o desafio de encarar um time argentino pela frente. O adversário será o Huracán. E a Ponte Preta jogará contra o Sol de América, do Paraguai. Tanto pernambucanos como paulistas decidirão a classificação como visitantes.

Nos outros duelos, destaque para dois confrontos entre times do mesmo país: os colombianos Deportivo Cali e Junior Barranquilla e os paraguaios Nacional e Olimpia. Os jogos de ida deverão acontecer entre os dias 4 e 6 de julho e os da volta entre 8 e 10 de agosto.

Confira a segunda fase da Copa Sul-Americana:

1 - Racing (Argentina) x Independiente Medellín (Colômbia)

2 - Deportivo Cali (Colômbia) x Junior Barranquilla (Colômbia)

3 - Palestino (Chile) x Flamengo (Brasil)

4 - Nacional Potosí (Bolívia) x Estudiantes (Argentina)

5 - Independiente (Argentina) x Deportes Iquique (Chile)

6 - Bolívar (Bolívia) x LDU (Equador)

7 - Ponte Preta (Brasil) x Sol de América (Paraguai)

8 - Fuerza Amarilla (Equador) x Independiente Santa Fe (Colômbia)

9 - Huracán (Argentina) x Libertad (Paraguai)

10 - Sport (Brasil) x Arsenal (Argentina)

11 - Fluminense (Brasil) x Universidad Católica (Equador)

12 - Oriente Petrolero (Bolívia) x Atlético Tucumán (Argentina)

13 - Nacional (Paraguai) x Olimpia (Paraguai)

14 - Defensa y Justicia (Argentina) x Chapecoense (Brasil)

15 - Cerro Porteño (Paraguai) x Boston River (Uruguai)

16 - Patriotas (Colômbia) x Corinthians (Brasil)