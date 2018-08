Patrocinador diz que suspendeu pagamentos porque Flu não cumpriu obrigações

Poucas horas após a diretoria do Fluminense anunciar o rompimento de acordo de patrocínio master com a Valle Express, a empresa veio a público nesta quarta-feira para dar a sua versão do episódio. E disse ter suspendido os pagamentos porque o clube carioca não teria cumprido com suas obrigações.

"Informamos que por várias vezes notificamos o Clube Fluminense acerca do descumprimento de suas obrigações. No entanto, nenhum projeto de Recuperação de Marketing foi apresentado à Valle. Em diversos momentos acusaram o Patrocinador Master de não cumprir com o pagamento, mas frisamos que, em momento algum estivemos inadimplentes, e sim com os pagamentos suspensos, devido as notificações encaminhadas ao Fluminense desde abril de 2018, notificações estas que nunca foram respondidas", informou a empresa, em comunicado.

Mais cedo, o clube carioca havia emitido nota para informar sobre o rompimento do acordo. No mesmo documento, o time informou que vai acioná-la judicialmente. "O Fluminense Football Club informa que foi à Justiça fazer valer os seus direitos e que a partir de hoje, 8 de agosto, a Valle Express não é mais o patrocinador master do clube", anunciou o clube em um comunicado.

O acordo entre Fluminense e Valle Express foi fechado no início desta temporada e seria válido até o final de 2019. O clube carioca reclama, porém, que a empresa de cartões não vinha honrando os pagamentos das parcelas do contrato. E agora indicou através da sua nota oficial que deverá buscar o pagamento dos valores em atraso através da Justiça.

O rompimento do acordo entre Fluminense e Valle Express se deu apenas um dia após a operadora de cartões anunciar a venda da parte da operação no Brasil a um grupo de investidores norte-americanos.

Logo após a resposta da empresa, a diretoria emitiu nova nota para rebater as declarações da Valle Express. "O Fluminense Football Club lamenta a nota oficial divulgada na tarde dessa quarta-feira, dia 8 de agosto, pela empresa Valle Express. O clube esclarece que está tranquilo quanto a sua correção com as obrigações contratuais e, por primar pelo bom relacionamento e respeito com todos os seus parceiros, informa que se manifestará e demonstrará suas razões no foro competente."