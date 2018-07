Patrocinador do São Paulo muda cor para agradar a torcida

A patrocinadora master do São Paulo, a Prevent Senior, vai estampar a marca da empresa em cor diferente na camisa do time no jogo de sábado, contra o Atlético-PR, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O nome não virá mais em azul e verde, mas sim em preto, para manter no uniforme as cores tradicionais do clube.

A atitude da empresa de alterar a estampa recebeu elogios dos torcedores nas redes sociais. A Prevent Senior assinou no fim de maio um contrato válido até o fim do ano, com gatilho de renovação até dezembro de 2017. O acordo deve render cerca de R$ 25 milhões ao clube do Morumbi.

Fora a marca, o São Paulo conta também com o patrocínio da FIAP e da Joli nas barras da camisa, da Rock and Ribs no calção e da Copa Airlines, com foco nas redes sociais. O clube também chegou recentemente à marca de 100 mil integrantes do programa de sócio torcedor, outra importante fonte de renda para a diretoria.