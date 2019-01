Patrocinador explica troca do São Paulo pelo Corinthians

O Corinthians oficializou nesta segunda-feira o novo patrocinador, a Poty, empresa de bebidas que na última temporada foi parceira do São Paulo. Agora, a marca estampará a parte de trás do calção alvinegro. O espaço na última temporada foi utilizado pela Ultra Energéticos, que não teve o vínculo renovado para 2019.

O contrato com o novo parceiro tem duração de dois anos. A Poty terá o direito de lançar produtos licenciados com o nome e a marca do time. “Desejamos as boas-vindas ao Guaraná Poty, que se tornará o refrigerante do bando de loucos", disse Luis Paulo Rosenberg, diretor de marketing do Corinthians.

"A Poty é mais um parceiro que enxergou o potencial das plataformas que temos disponíveis para ativação e promoção de sua marca. Tenho certeza que será uma parceria muito produtiva para ambos”, prosseguiu o dirigente.

O presidente da Poty, José Luiz Franzotti, justificou que o acerto com o Corinthians não teve relação com a saída do São Paulo. A intenção da empresa era seguir com os dois clubes. "O São Paulo que decidiu por encerrar a parceria, eles nos comunicaram que tinham outros planos", resumiu.

Agora a diretoria corintiana vive a expectativa de anunciar o patrocinador master ainda em janeiro. Rosenberg voltou a afirmar que as negociações estão avançadas, mas não deu detalhes sobre o provável novo acordo. O clube está sem uma marca na parte mais nobre de sua camisa desde abril de 2017, quando terminou o contrato com a Caixa.

O clube espera faturar R$ 64 milhões com patrocínio em 2019. E para atingir essa meta, os dirigentes contam com o patrocinador master. Até agora, o maior valor garantido é a parceria com a Nike que deve render R$ 21 milhões neste ano.

Além da Poty, o Corinthians deve contar com ao menos com outros patrocinadores menores para a próxima temporada: a Positivo, que estampa as costas da camisa, a Universidade Brasil (ombros), a PES (barra da camisa), e a Minds Idiomas (barra das mangas).