Patrocinadora anuncia que não vai usar Suárez em publicidade na Copa

A Adidas anunciou que não vai mais usar Luis Suárez em publicidades e campanhas de marketing até o final da Copa do Mundo no Brasil. O jogador uruguaio foi punido pela Fifa com quatro meses de suspensão de qualquer atividade no futebol por sua mordida em um zagueiro italiano durante a terceira rodada do Mundial.

Mas o impacto para o jogador pode ser também financeiro. Além de pagar uma multa de R$ 248 mil, ele deve perder contratos publicitários.

A Adidas, patrocinadora também da Fifa e da Copa do Mundo, disse apoiar a punição. "A Adida apoia totalmente a decisão da Fifa", declarou a multinacional em um comunicado. "Não aprovamos o comportamento recente de Luis Suárez e nós o lembraremos uma vez mais do alto padrão que esperamos de nossos jogadores", indicou a companhia.

"Não temos qualquer plano de usar Suárez para qualquer atividade extra de marketing durante a Copa de 2014", confirmou a multinacional.

A empresa 888poker, uma das companhias que o patrocina, também deixou claro que "não vai tolerar esse comportamento" e que vai "rever sua relação" com o jogador.

Suárez ainda fica impedido de permanecer na concentração do Uruguai durante o restante da Copa e não poderá nem mesmo entrar nos estádios e campos de treinamento do Mundial.