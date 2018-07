Patrocinadora do Brasil vai distribuir bolas 'indestrutíveis'

Distribuir no Brasil mais de 5 mil bolas de futebol a comunidades carentes faz parte do projeto da General Motors, que nesta sexta-feira anunciou que será a nova patrocinadora da Seleção Brasileira para os próximos cinco anos. O diferencial da bola, batizada de One World Futbol, é que é "virtualmente indestrutível" e não se esvazia.

"Ela pode durar mais do que centenas de bolas padrão, eliminando o desperdício com o descarte de bolas de futebol furadas e o transtorno da compra de bombas e agulhas", explica a GM. A bola também está sendo distribuída em vários países e seu desenvolvimento foi bancado pela GM americana. A produção é de responsabilidade de uma empresa de Taiwan.

A bola foi apresentada em abril pelo Projeto One World Futbol e "vem ajudando escolas, orfanatos e organizações sem fins lucrativos a usar o esporte para solucionar conflitos, ensinar a tolerância e construir comunidades sem violência", afirma Marco Aurélio Pacheco, diretor de Marketing da GM do Brasil.

A ideia de criar a bola indestrutível nasceu em 2006, quando Tim Jahnigen – hoje coordenador do Projeto One World, assistia a um noticiário sobre jovens refugiados jogando futebol no Sudão, num campo de terra batida, com uma bola que eles tinham feito amarrando lixo com barbante.