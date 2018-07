Patrocinadora promete R$ 40 milhões ao Palmeiras em caso de títulos

Se a temporada do Palmeiras for a ideal, com a conquista de todos os títulos possíveis, a premiação ao clube também será à altura dos feitos. A empresária Leila Pereira, dona da Crefisa, patrocinadora da equipe, prometeu pagar R$ 40 milhões em bônus em caso de sucesso nas cinco competições que vai disputar. O valor está firmado no contrato assinado nesta semana de renovação de parceria entre o Alviverde e o banco.

O Palmeiras vai disputar em 2017 o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e em âmbito internacional a Copa Libertadores. Se tiver sucesso nessa competição, considerada a prioridade pela diretoria, terá o direito em dezembro de disputar o Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes Unidos. Caso garanta todos os troféus, a premiação somada para cada título será no total de R$ 40 milhões.

A patrocinadora master do Palmeiras investe na equipe desde 2015 e na última semana prorrogou o vínculo por mais duas temporadas. Apenas para anunciar na camisa serão R$ 150 milhões nesse período. O investimento da empresa contempla o pagamento integral de salários para Lucas Barrios (R$ 1 milhão por mês), fora parte dos vencimentos do recém-contratado Borja. O colombiano receberá R$ 200 mil mensais apenas da Crefisa.

A empresária Leila Pereira e o marido José Roberto Lamacchia, torcedores da equipe, também ajudaram a montar o atual elenco com o repasse de dinheiro ao Palmeiras para a aquisição de Guerra e Borja nesta última janela de transferências. O casal, que também é dono da Faculdade das Américas (FAM), ainda contribuiu para a diretoria efetuar a compra de atletas já presentes no elenco de 2016: Dudu, Vitor Hugo, Thiago Santos, Barrios e Fabiano.

Leila e Lamacchia disputam neste sábado vaga no Conselho Deliberativo do clube. A eleição será durante todo o dia na sede do clube. Ao fim do pleito, 76 novos membros e outros 15 suplesntes serão empossados para um mandato de quatro anos.