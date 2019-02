Patrocinadores lamentam tragédia e demonstram apoio ao Flamengo

Os patrocinadores do Flamengo têm demonstrado apoio ao clube após a tragédia que culminou na morte de 10 jogadores da base. A Adidas, fornecedora de material esportivo, se colocou à disposição do clube. “Nossos pensamentos e apoio são para aqueles que, direta ou indiretamente, estão sofrendo com o acidente. Estamos em contato direto com a diretoria do clube para oferecer o apoio necessário”, disse.

Quem também ofereceu ajuda foi a Universidade Brasil. “Se a Universidade for procurada pelo Flamengo para colaboração no que diz respeito à atividade de pesquisa científica e análise, estamos à disposição. Nos cabe, por ora, oferecer todo apoio necessário ao clube para que possa se reerguer dessa tragédia”, explicou.

A Universidade Brasil espera que seja feita a análise das causas do acidente pela polícia científica, Corpo de Bombeiros e autoridades municipais do Rio de Janeiro. "O clima aqui é de muita tristeza e consternação. Lamentamos a perda dos jovens atletas que sonhavam com um futuro promissor e de suas famílias que tanto os apoiavam nessa jornada."

A MRV Engenharia foi outra patrocinadora do Flamengo que se manifestou e lamentou a tragédia, mostrando solidariedade aos parentes, amigos das vítimas, clube e torcida. “A empresa se coloca à disposição do Flamengo para eventuais necessidades neste difícil momento”, avisou a empresa.

A Brahma, por sua vez, se disse tocada profundamente por essa tragédia. “Estamos ao lado do Flamengo desde 2010 e vamos continuar o apoiando, especialmente neste momento. Estamos à disposição do clube para ajudá-lo em tudo que julgar necessário. Todas as pessoas que fazem parte da cervejaria estão solidárias às famílias das vítimas.”