Patrocinadores se preocupam com escândalo da Fifa

"A Emirates, assim como todos os fãs de futebol ao redor do mundo, está desapontada com os problemas que estão repercutindo na administração deste esporte", declarou Boutros Boutros, vice-presidente sênior da Emirates, em comunicado. "Esperamos que esses problemas sejam resolvidos o mais rápido possível e que no fim prevaleça o interesse do jogo e do esporte em geral", completou.

Este descontentamento dos patrocinadores pode trazer sérios prejuízos financeiros para a Fifa no futuro. Preocupadas com a imagem da entidade máxima do futebol mundial, estas empresas podem querer desvincular suas marcas da Copa do Mundo. A Visa, por exemplo, pediu à Fifa que resolva os problemas rapidamente. "A atual situação claramente não é boa para o jogo e pedimos à Fifa que tome todas as medidas necessárias para resolver as preocupações que têm criado".

A entidade segue investigando os recentes escândalos. Candidato à presidência da Fifa, Mohamed bin Hammam foi acusado de pagar propina ao presidente da Concacaf em encontro com dirigentes caribenhos para garantir votos na eleição que acontece na quarta-feira. O catariano foi julgado culpado das acusações e acabou impedido de participar do pleito.

Ainda nos últimos dias, foi divulgado um e-mail no qual o secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, escrevia não entender porque Bin Hammam havia se candidatado à presidência da entidade. Depois, porém, ele minimizou a declaração. "Ele pensou que pode comprar a Fifa como eles compraram a WC (Copa do Mundo)", escreveu, referindo-se à influência do catariano na escolha de seu país para sediar a Copa do Mundo de 2022.