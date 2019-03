Patrocinense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Mineiro

O Atlético-MG volta a campo neste sábado para enfrentar o Patrocinense, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. O jogo terá transmissão da TV e minuto a minuto do Estado.

Onde assistir Patrocinense x Atlético ao vivo?

Patrocinense x Atlético vai ser transmitido pelos canais SporTV e Premiere e terá o acompanhamento em tempo real do Estado. O Galo inicia a rodada na liderança do Mineiro, com 19 pontos, um a mais que o América e três que o Cruzeiro. O Patrocinense aparece em quarto, com 12 pontos.

O Atlético-MG ainda se recupera da derrota em casa para o Cerro Porteño por 1 a 0, na estreia do time na Copa Libertadores. E já na próxima terça-feira, voltará a campo novamente pelo torneio continental e desta vez o adversário será o Nacional-URU, em Montevidéu.

O Patrocinense perdeu apenas um jogo das últimas quatro rodadas, mas empatou três e perdeu a chance de se aproximar dos líderes.