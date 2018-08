Patrocínio da camisa do Corinthians está em fase final, diz diretor

Um novo contrato de patrocínio master para o uniforme do Corinthians será anunciado em breve. A afirmação foi feita pelo diretor financeiro do Corinthians, Matias Romano Ávila, ao programa "Papo Reto", da "Corinthians TV", nesta terça-feira.

“Torcedor corintiano, fique tranquilo. A negociação com o patrocínio máster está em fase final. Nós recentemente firmamos contrato para a barra dianteira e temos as costas e as mangas completadas. Temos a camisa mais valiosa do Brasil. Com a entrada desse máster, vamos zerar nosso déficit de balanço até o fim do ano. Estamos tranquilos tanto com o patrocínio quanto com a nossa camisa. A camisa é lindíssima e ficará melhor ainda com nosso parceiro do patrocínio máster”, afirmou o diretor.

Hoje, a camisa do Corinthians tem o valor de R$ 22 milhões em patrocínios. O uniforme possui seis patrocinadores: Positivo (costas), Foxlux (barra das costas), Universidade Brasil (ombros), Ultra (calção), Minds (barra da manga) e PES (barra da frente).

O Corinthians não possui um patrocinador máster desde abril de 2017 – o último foi a Caixa Econômica Federal. Desde 2012, o patrocínio rendeu R$ 120 milhões no período, com três renovações. Fontes ligadas ao clube indicam que a própria Caixa tem chances de voltar a exibir sua marca na camisa corintiana; a diretoria nega.

Ávila disse que a falta de patrocinador no espaço nobre da camisa não atrapalha o financeiro do clube. “A situação financeira do Corinthians para os meses de julho, agosto e setembro está perfeitamente equilibrada. Não temos nenhum salário atrasado”.