Patrocínio de camisa dos times brasileiros é o 3º do planeta

ZURIQUE - Os clubes brasileiros da primeira divisão já tem a terceira maior renda com patrocinadores de camisas do mundo, superados apenas pelos times ingleses e alemães. Reunindo todas as equipes do Campeonato Inglês, a renda com patrocínios em camisas chega a € 128 milhões (R$ 320 milhões) por ano. O segundo lugar fica com a Bundesliga, com € 118 milhões (R$ 295 milhões). Já o Campeonato Brasileiro soma 105 milhões (R$ 262 milhões), superior a Itália e Espanha.

Na comparação entre clubes, o Corinthians já tem a quinta camisa mais patrocinada do mundo. A liderança é do Barcelona, seguida pelo Manchester United, Liverpool e Real Madrid. Os patrocínios na camisa do clube paulista somam € 19,5 milhões (R$ 48,7 milhões) por ano, sem contar outros € 6,7 milhões (R$ 16,7 milhões) da Nike. R$ 42 milhões são garantidos pelo contrato com o grupo Hypermarcas, além de outros R$ 7,5 milhões da Fisk.

O interesse de patrocinadores também chegou à CBF. Entre 2006 e 2010, a entidade viu sua receita subir 218%, patrocínios em 329% e terminou o ano passado com lucro de € 35 milhões (R$ 87,5 milhões), dez vezes superior ao de 2007. O preço do amistoso da seleção, que era de US$ 200 mil (R$ 350 mil) em 1994, foi elevado para US$ 2,5 milhões (R$ 4,3 milhões).

Obviamente, estas contas não incluem a organização da Copa do Mundo de 2014 que, segundo o levantamento, vai movimentar no País a fortuna de € 78 bilhões (R$ 195 bilhões).