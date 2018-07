Patrocínio novo do São Paulo vira motivo de piada nas redes sociais

O acordo entre São Paulo e Copa Airlines, companhia aérea do Panamá, chega em boa hora para o Tricolor. Pelo menos do ponto de vista financeiro. O contrato, com duração de um ano, está estimado no valor de R$ 4 milhões e prevê a exploração da marca da empresa em mídias digitais e redes sociais do clube, entre outras ações, além de dar à companhia o direito de estampar o seu logo na camisa são-paulina por dois jogos. O primeiro foi justamente o desta quarta-feira, contra o Danubio, pela Libertadores.

Porém, mesmo com o acordo significando mais dinheiro na conta do clube, a reação da torcida não foi das melhores perante o novo patrocinador. Muitas foram as ironias compartilhadas nas redes sociais durante a partida contra o Danubio, fazendo, principalmente, referência à estampa da Copa Airlines na camisa, que ficou parecendo uma "colagem" na camisa do time. Confira aqui as melhores piadas nas redes sociais.