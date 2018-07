Paul Gascoigne tem recaída e é encontrado bêbado em hotel londrino

LONDRES - Paul Gascoigne, ex-jogador da seleção inglesa, foi encontrado embriago no chão de um hotel em Londres, segundo informações do tabloide britânico 'The Sun'. O ex-jogador de 46 anos esteve internado em uma clínica de reabilitação no Estados Unidos, no começo do ano, para se livrar do seu vício em álcool, mas acabou tendo uma recaída.

Na última semana, Gascoigne também foi destaque nos noticiários policiais após agredir sua ex-esposa e o segurança de uma estação de trem na cidade de Stevenage, sudeste do Reino Unido, também sob efeito de álcool.

Pessoas presentes no Royal National Hotel afirmaram que o ex-meia estava com duas garrafas de gim em seus bolsos e gritava para sua mulher conseguir mais bebidas.

Revelado pelo Newcastle United, Paul John Gascoigne também defendeu Tottenham, Lazio, Rangers, Middlesbrough e Everton, e foi um dos destaques do futebol inglês e europeu nos anos 1990. Disputou a Copa de 90 e fez um total de 57 jogos e dez gols pelo English Team.