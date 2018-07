Paul McCartney fará o 1º grande show da Allianz Parque

Paul McCartney confirmou, de forma oficial nesta segunda-feira, que fará no dia 25 de novembro deste ano o primeiro grande show a ser realizado na Allianz Parque, o novo estádio do Palmeiras. O astro inclui o novo palco palmeirense em sua rota de três apresentações que fará naquele mês no Brasil.

Além de marcar presença em São Paulo, o ex-beatle irá se apresentar também em Vitória (ES), no Estádio Kleber Andrade, em 10 de novembro, e depois no Estádio Nacional de Brasília, 13 dias depois. Estes shows fazem parte da turnê "Out There".

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 16 de outubro (quinta-feira) e custam de R$ 220 (cadeira superior) a R$ 700 (pista premium). Também haverá entrada para as cadeiras inferiores (R$ 450) e na pista comum (R$ 300). Todos os ingressos podem ser meia entradas.