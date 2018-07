Paul McCartney pode inaugurar novo estádio do Palmeiras

Com 95% das obras concluídas, o Allianz Parque começa nas próximas semanas a ter eventos-teste e, se tudo der certo, até outubro a obra do novo estádio do Palmeiras estará pronta e no mês seguinte pode receber um megashow de Paul McCartney.

O acordo ainda não foi assinado, mas o grande sonho da AEG e demais empresas ligadas ao estádio é ter o ex-Beatle como responsável por sua inauguração. Já é certo que em março do ano que vem a banda Rolling Stones vai tocar na nova casa palmeirense.

O negócio depende da certeza de que o estádio realmente estará pronto em outubro, como garante a construtora. Só depois desta confirmação, o show pode ser oficializado. Em grandes eventos, a arena deve comportar até 55 mil pessoas enquanto em dias de jogos o público poderá chegar a 43.600 presentes.

O cuidado em relação à confirmação do show é para evitar a repetição do vexame ocorrido no ano passado, quando foi anunciado que o show do grupo One Direction seria no estádio alviverde no último mês de maio. No fim, o espetáculo foi para o Morumbi.

Pelo andamento da obra, será possível receber um megashow em novembro, desde que a WTorre, construtora responsável pela obra, consiga todas as liberações do Corpo de Bombeiros.

Nos próximos dias devem ser realizados alguns eventos-teste. A construtora pretende fazer pelo menos três testes. Se todos forem aprovados pelos Bombeiros, a construtora vai obter o alvará e a arena fica livre para a utilização total.

Além do show, outra ideia é ter também uma partida inaugural em grande estilo e que envolva o time atual do Palmeiras.