Paul Scholes é anunciado como novo técnico de time da 4ª divisão inglesa

Ídolo do Manchester United, o ex-meio-campista Paul Scholes estreará em uma nova função no futebol. Nesta segunda-feira, ele foi anunciado como novo técnico do Oldham Athletic, da quarta e última divisão profissional da Inglaterra, com quem assinou contrato válido por uma temporada e meia.

Aposentado dos gramados desde 2013, após atuar durante toda a carreira pelo Manchester United, Scholes passou a maior parte dos últimos anos como comentarista de TV. Ele também é um dos donos do Salford, da quinta divisão nacional. Depois de conseguir a licença A da Uefa para treinadores, estreará na função no Oldham.

"Obviamente, tiveram três ou quatro vezes nos últimos seis anos em que poderia ter assumido como técnico do Oldham, mas ainda não estava pronto. Agora, porém, estou. O momento é o melhor para dar uma chance e espero que possamos ter sucesso juntos", declarou o novo treinador.

Com isso, Scholes se torna mais um integrante da histórica "classe de 1992" do Manchester United a se tornar treinador. Alguns dos destaques daquele time, que saíram da base do clube, Ryan Giggs (seleção galesa), Phil (seleção inglesa feminina) e Gary Neville (ex-Valencia) e Nicky Butt (base do Manchester) tentaram carreiras como técnico.

Scholes atuou pelo Manchester United por quase 20 anos, nos quais conquistou 11 vezes o Campeonato Inglês, duas a Liga dos Campeões, uma o Mundial de Clubes, entre tantos outros troféus. Ele também vestiu a camisa da seleção inglesa em 66 oportunidades e disputou a Copa do Mundo em 1998, na França, e 2002, na Coreia do Sul e no Japão.