Paul Scholes, ídolo do Manchester United, detona falta de empenho do elenco: 'Tenho pena do técnico'

Grande ídolo do Manchester United, único clube a defender na carreira, o ex-meia Paul Scholes criticou com veemência os atuais jogadores da equipe, em sua visão "não querendo se esforçar" e pouco se importando com a falta de resultados positivos e com as apresentações nada convincentes.

São três empates seguidos por 1 a 1 contra equipes de menor tradição: Middlesbrough na eliminação da Copa da Inglaterra nos pênaltis, Burnley e Southampton pelo Campeonato Inglês, no qual ocupa somente o quinto lugar, 23 pontos atrás do líder Manchester City e podendo perder a posição para Arsenal, Wolverhampton e Tottenham.

"Estes jogadores do Manchester United não querem fazer o trabalho sujo que o jogo exige. Você vê o jogo e é óbvio que eles não querem mudar, é coisa de louco!", detona Scholes, um dos meias mais habilidosos da história do futebol inglês.

"Tenho pena do treinador (Ralf Rangnick), porque ele claramente faz o seu melhor para defrontar este tipo de equipes (como o Southampton) e eles ou não ouvem ou não o querem fazer", bronqueou Scholes, esperando muito mais da United em campo.

"Daquilo que vi, não creio que eles tenham trabalhado o suficiente para parar a outra equipe. Olhamos para o plantel e vemos bons jogadores, podemos enumerar cada um deles. Mas com o talento é preciso trabalho duro", cobrou.

O astro Cristiano Ronaldo está há seis jogos sem anotar um gol e a equipe só tem chances de título na temporada na Liga dos Campeões, na qual enfrenta o Atlético de Madrid nas oitavas de final, daqui 10 dias. Antes de encarar os espanhóis, o Manchester United ainda encara Brighton, terça-feira, e Leeds United, no domingo.