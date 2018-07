Paulão chega ao Inter avisando que é 'zagueiro-zagueiro'

PORTO ALEGRE - O Internacional apresentou nesta terça-feira o seu terceiro reforço para a temporada. Paulão chegou do Cruzeiro, passou por exames médicos, foi aprovado, e assinou contrato por três temporadas. Na sua primeira entrevista como a camisa colorada, o jogador não escondeu que não é dos jogadores mais habilidosos.

"Rebatedor, é como me defino. Sou zagueiro-zagueiro. Fui contratado por isso. Esse é o meu trabalho. Nem todo atacante é habilidoso, mas faz gol. Com zagueiro é assim também. Tem gente que tem características que eu não tenho, mas eu tenho característica que outros não têm . O que as pessoas falam não me importa", comentou Paulão.

O jogador, que estava no banco do Cruzeiro, disse ter ficado "espantado" com o interesse do Internacional em contar com o seu futebol. "Por não ter feito um ano tão feliz e mesmo assim ganhar oportunidade em um clube campeão mundial. São emoções diferentes. Fica meio: ''Nossa, que coisa boa. Graças a Deus está acontecendo''. São momentos inexplicáveis", admitiu.

Além de Paulão, o Internacional também já acertou a contratação do zagueiro Ernando, que estava no Goiás. Eles vão disputar posição com Índio, Juan, Jackson e Alan, que permanecem no elenco colorado. Dida e Wellington Paulista haviam sido apresentados previamente.