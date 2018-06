Paulão elogia qualidade do Jorge Wilstermann, mas garante que Vasco pode avançar

O elenco do Vasco se reapresentou neste sábado e iniciou a preparação para o jogo de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, na próxima quarta-feira. E, se depender do entusiasmo dos jogadores, a equipe carioca tem boas chances de obter um bom resultado no Rio de Janeiro.

Em entrevista coletiva realizada neste sábado, o zagueiro Paulão contou que o elenco estudou o adversário. E, embora tenha enaltecido a qualidade do time boliviano, ele pontuou que o Vasco tem boas chances de sair vitorioso.

"Nós assistimos aos jogos do Jorge Wilstermann e fizemos alguns comentários entre nós. Ficamos conversando durante o jogo no grupo que temos no WhatsApp. A equipe deles possui qualidade e possui um ataque muito veloz. O brasileiro Serginho tem muita velocidade pelos lados e cria grande parte das jogadas. Além disso, eles possuem uma bola parada muito boa", avaliou o zagueiro, antes de acrescentar.

"O (técnico) Zé (Ricardo) já nos orientou bastante e mostrou um pouco do caminho. Temos que ter responsabilidade e paciência dentro de casa, até porque é uma decisão de 180 minutos. Não se decidirá nada na quarta", ponderou.

Candidato a ficar com a vaga do suspenso Erazo, Paulão assegurou que o Vasco está pronto para o difícil desafio. "O grupo está tranquilo. Todos nós aqui estamos focados no objetivo principal, que é conquistar um bom resultado no primeiro jogo para dar um passo importante para a classificação. A nossa responsabilidade é grande e sabemos de todas elas. Será uma partida difícil, mas estamos preparados".