Paulão exalta Réver e prevê 'disputa sadia' por vaga na defesa do Inter

"A contratação do Réver foi muito boa. É um jogador de qualidade. Teremos uma competição sadia, como vinha sendo. Isto prova que no ano passado não tivemos titulares absolutos", declarou. "Agora, não tem mais aquela rivalidade. Ele falou que não conseguiu título pelo Grêmio e tem chance de conseguir aqui."

De fato, em 2014 o Inter sofreu para encontrar uma dupla de zaga. Quem atuou em boa parte da temporada sem grandes oscilações foi Juan, mas o jogador sofreu com as lesões na reta final do ano. Ernando, o próprio Paulão e Alan Costa se revezavam na titularidade, mas sem conquistar a confiança da torcida.

Outro dos reforços contratados pelo Inter foi o volante Nilton, que Paulão conhece muito bem pelo tempo em que atuaram juntos no Cruzeiro. "O Nilton chegou com o mesmo entusiasmo que tinha no Cruzeiro para ser campeão", comentou o zagueiro.