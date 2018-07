Paulão fala em 'expectativa máxima' para clássico e pede apoio de vascaínos

O zagueiro Paulão, do Vasco, revelou em entrevista coletiva nesta quarta-feira que o elenco do time cruzmaltino está ansioso para enfrentar o Fluminense, neste sábado, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, em jogo válido pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor destacou a importância do apoio da torcida para superar o rival carioca - o jogo marcará o reencontro do time com os torcedores, pois o Vasco - que será visitante - tem direito a 10% dos ingressos.

"A nossa expectativa é máxima para este jogo. Precisamos do apoio do torcedor. Em São Januário, com o apoio deles, nossa trajetória estava sendo muito boa. Será que não estaríamos brigando pelo G3 se não estivéssemos perdido o mando? Difícil dizer. Mas se tivermos o crédito da torcida novamente podemos fazer um jogo diferente. Ganhamos no primeiro clássico, isso aumenta nossa responsabilidade", disse Paulão.

O grupo vascaíno treinou nesta quarta-feira no Complexo Esportivo de São Januário, no Rio, sob o comando do auxiliar Valdir Bigode, ex-atacante e ídolo do clube nos anos 1990. No final do treinamento, os jogadores acompanharam (do vestiário) a conquista do título do Campeonato Carioca Sub-20 - nos pênaltis - em final contra o Flamengo, disputada no estádio de Moça Bonita, na zona oeste da capital fluminense.

"Quero dar os parabéns aos moleques, que nos ajudam bastante. Título importante. Espero que nos traga bons fluidos e que possamos incorporar isso. Vamos recebê-los de braços abertos e dar os parabéns. A maioria que está lá já esteve no profissional conosco. Nossa situação é complicada, mas ainda temos chance de chegar no nosso objetivo, que muitos de fora não acreditam. Vamos trabalhar calados", finalizou Paulão.

Após a derrota por 3 a 0 para o Bahia na rodada passada, o Vasco caiu para a 16.ª posição no Brasileirão, com 25 pontos. O time carioca está somente dois pontos à frente do São Paulo, 17.º colocado e primeiro time entre os quatro que integram a zona de rebaixamento do Nacional.