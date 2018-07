Paulão minimiza pressão de Eurico e vê Vasco em condição de manter 100% em casa

O presidente do Vasco, Eurico Miranda, veio a público na segunda-feira para cobrar dos seus jogadores um aproveitamento de 100% nos jogos que disputar em São Januário neste Brasileirão. Nesta terça, o zagueiro Paulão afirmou que a cobrança do mandatário não vai se transformar em pressão e avisou que o time carioca tem condições de manter as vitórias em casa.

Com duas vitórias em duas partidas em São Januário, o Vasco poderá estender a boa sequência em casa nesta quarta, diante do Corinthians. "A nossa equipe tem que jogar como vem jogando dentro de casa. Repetindo isso e pegando algumas coisas boas do último jogo fora de casa, acredito que vamos conseguir um resultado positivo", disse Paulão.

O defensor, contudo, pediu atenção com o ataque corintiano. "Quando geralmente um clube enfrenta outro que tem um ataque positivo precisa se propor a marcar atrás da linha da bola e todo mundo precisa ter atenção na marcação. Sabemos da qualidade do Corinthians. Possuem jogadores que sabem definir jogadas", declarou.

Para buscar a terceira vitória seguida em casa, Paulão pediu a ajuda da torcida mais uma vez. "A torcida tem sido um décimo segundo jogador. O que ela fez nos dois últimos jogos foi espetacular e nos trouxe uma motivação maior. Os torcedores têm um papel muito importante. Esse carinho e essa receptividade que a torcida vem tendo conosco nos faz nos sentir muito mais fortes. É um caldeirão", afirmou.

Paulão evitou antecipar informações sobre a escalação da equipe, mantida em segredo pelo técnico Milton Mendes no treino desta terça. Expulso na última partida, o treinador não poderá comandar o Vasco na beira do gramado. Será substituído pelo auxiliar Ednelson Silva.

O Vasco deve entrar em campo na noite desta quarta, às 21h45, escalado com Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Douglas, Yago Pikachu, Mateus Vital e Kelvin (Manga Escobar); Luis Fabiano.