Paulão rescinde contrato com o Vasco e nem viaja para o Equador

O técnico Jorginho ganhou uma baixa de última hora no Vasco. Poucas horas antes do embarque da delegação da equipe para o Equador, o clube anunciou a saída do zagueiro Paulão. Segundo o time de São Januário, o defensor pediu para rescindir seu contrato com o clube.

"O zagueiro Paulão solicitou a rescisão de seu contrato com o Vasco da Gama. O Club aceitou o pedido e liberou o atleta da viagem a Quito para que os trâmites burocráticos sejam concluídos", informou a diretoria do Vasco, em comunicado.

Assim, Paulão foi cortado da viagem para Quito, onde a equipe brasileira enfrentará a LDU, na quarta-feira, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Embora estivesse inscrito na competição internacional, o zagueiro vinha recebendo poucas oportunidades no time comandado por Jorginho.

Com raras chances na equipe, Paulão vinha sofrendo com as críticas da torcida. No domingo, foi vaiado mesmo sem entrar em campo na vitória do Vasco sobre o Grêmio por 1 a 0, em São Januário.

O jogador tinha contrato com o Vasco até o final do próximo ano. Vinculado ao Internacional, ele estava emprestado ao time carioca.