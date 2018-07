Paulão sofre lesão muscular e desfalca o Inter

Durante a partida, Paulão foi substituído por Ernando. E a troca deverá se repetir na próxima quarta-feira, quando o Inter vai receber o Cuiabá, às 22 horas, no Beira-Rio, no jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil. Esta, aliás, deve ser a única alteração no time para o confronto decisivo.

Nesta segunda-feira, porém, o técnico Abel Braga não indicou a escalação do Inter para o duelo com o Cuiabá, pois os jogadores que enfrentaram o Atlético-PR fizeram exercícios físicos na academia e correram em volta do campo. Já os reservas participaram de atividades com bola.

Mesmo assim, é praticamente certo que o Inter vai entrar em campo na quarta-feira com a seguinte escalação: Dida; Gilberto, Ernando, Juan e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex, Alan Patrick e D''Alessandro; Rafael Moura.

Satisfeito com a apoio da torcida, responsável pelo maior público do último fim de semana no Campeonato Brasileiro - 28.426 pagantes - espera que o Inter volte a jogar com o Beira-Rio cheio diante do Cuiabá. O jogo de ida, na Arena Pantanal, terminou empatado em 1 a 1.

"Quero ressaltar que na quarta-feira não será fácil. O torcedor foi muito importante no sábado e o que eu quero é passar de fase. Temos que saber jogar com o gol feito na casa do adversário", projetou Abel.